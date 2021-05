Primeur: Zandvoortse kinderen benoemen Europees Kampioen Zandsculpturen

Na een week keihard werken, zit het erop voor de groep internationale zandkunstenaars in Zandvoort. Hun lot lag zondagmiddag in handen van een kinderjury van Zandvoortse basisscholieren. Zij mogen bepalen wie van de kunstenaars zich een jaar lang 'Europees Kampioen Zandsculpturen' mag noemen.

Omdat het de allerlaatste keer is, mogen Zandvoortse basisscholieren deze editie ook een winnaar uitroepen. De zes zandkunstenaars hebben zich allemaal laten inspireren door het thema 'Landschap door het oog van de meester'. De kinderjury gaat zondag uiterst kritisch te werk. Wie ze tot winnaar hebben uitgeroepen? Dat is hieronder te zien.

Het is de allerlaatste keer dat Zandvoort gastheer is van het EK Zandsculpturen. En dat terwijl het evenement tien jaar lang een groot succes is geweest. De gemeente en Holland Casino zijn de belangrijkste sponsors van het evenement en zij vinden het tijd voor iets nieuws . Het budget wordt de komende jaren voor andere evenementen gebruikt, bijvoorbeeld rond de komst van de Formule 1 naar het dorp.

Vanaf eind augustus worden alle pleinen in Zandvoort vrijgemaakt voor de opbouw van de evenementen rondom de komst van de Formule 1. Tot die tijd blijven de zandsculpturen staan.

Nóg een winnaar

Wie het volgende EK Zandsculpturen gaat organiseren, is nog onbekend. Steden in België en Duitsland zouden het evenement graag over willen nemen. Om het voor Zandvoort te kunnen behouden, is een bedrag van rond de 70.000 euro nodig.

Naast de kinderjury liepen er zondagmiddag ook volwassen juryleden rond in Zandvoort, onder leiding van burgemeester David Moolenburgh. Zij riepen de zandsculptuur van kunstenaar Martijn Rijerse uit tot winnaar.