Veerkrachtige Tallon Griekspoor stunt met toernooizege in Praag

Tallon Griekspoor heeft het challengertoernooi in Praag op zijn naam geschreven. De 24-jarige tenniser uit Nieuw-Vennep boog een achterstand om en was in drie sets te sterk voor de Duitser Oscar Otte (5-7, 6-4, 6-4).

Tallon Griekspoor - Pro Shots / Panoramic

De eerste set ging met 7-5 naar Otte. De Noord-Hollander, momenteel de nuimmer 143 van de wereld, toonde de nodige frustratie en reageerde dat af op zijn racket. In de tweede set kwam hij met 4-1 achter, maar wist hij de set om te draaien naar 6-4. In de derde en beslissende set keek Griekspoor opnieuw tegen een achterstand aan. Otte had een flink gaatje geslagen, maar een veerkrachtige Griekspoor draaide ook dit keer de achterstand om en trok aan het langste eind. Tekst loopt verder onder de Tweet

Griekspoor speelde in Praag zijn vijfde challengerfinale in zijn carriere. In Tampere (2018) en Banja Luka (2019) wist hij al eerder titels te winnen. Sinds kort wordt Griekspoor bijgestaan door Raemon Sluiter. Komende week volgt een challengertoernooi in het Duitse Heilbronn voor Griekspoor. In de eerste ronde neemt hij het op tegen de als tweede geplaatste Yannick Hanfmann.