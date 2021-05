Dylan Groenewegen grijpt net naast dagzege in eerste massasprint Giro d'Italia

Dylan Groenewegen heeft tot aan de finish meegestreden om de dagzege in de tweede etappe van de Giro d'Italia. De Amsterdammer, die voor het eerst sinds zijn schorsing weer in het peloton rijdt, eindigde als vierde.

De winst in de 179 kilometer lange etappe naar Novara ging naar Tim Merlier, die oppermachtig in de sprint was. De Italianen Giacomo Nizzolo en Elia Vivviani werden respectievelijk tweede en derde. Groenewegen moest in zijn eerste massasprint in negen maanden tijd genoegen nemen met een vierde plek.

Filippo Ganna behield de leiding in het algemeen klassement. Morgen wacht een heuvelige rit van Biella naar Canale.