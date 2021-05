Woning PSV-speler Eran Zahavi overvallen in Buitenveldert

De woning van PSV-speler Eran Zahavi is vanmiddag overvallen in het Amsterdamse Buitenveldert. Volgens de politie was de dader mogelijk vermomd als pakketbezorger. Niemand raakte gewond.

De politie werd rond 15.30 uur gealarmeerd over de overval aan de Arenborg. Agenten met kogelwerende vesten kwamen vervolgens ter plaatse.

Buurtbewoners hebben aan AT5 en NH Nieuws bevestigd dat het gaat om de woning van PSV-speler. Zijn club meldde voor aanvang van de wedstrijd tegen Willem II in Tilburg dat hij niet aanwezig zou zijn wegens privéomstandigheden. Hij is inmiddels bij zijn woning gearriveerd.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of de dader er met buit vandoor is gegaan. De recherche heeft de zaak in onderzoek.