Buren Nieuwe Leliestraat samen in fotoreplica van De Nachtwacht: "Maand fulltime bezig"

De buren van de Nieuwe Leliestraat gaan terug naar de 17e eeuw. Hun buurman en portretfotograaf Sander Veeneman vroeg hen onlangs of ze voor het fotografische meesterwerk De Nachtwacht wilden poseren. Vanwege corona konden ze helaas niet allemaal in een keer worden gefotografeerd, maar moesten de buren een voor een voor de camera verschijnen. De losse foto's zullen uiteindelijk in een foto worden nabewerkt.

De fotografische reproductie van de Nachtwacht vond plaats in de Westerkerk, vlakbij het graf van Rembrandt. De figuranten zijn de buren van de portretfotograaf zelf. Aan de shoot ging een maandenlange voorbereiding vooraf. Alle kostuums moesten worden geregeld en alle props zijn zelf gekocht of nagemaakt zoals de kostuums, de helmen en de hoeden. ''Het pakje wat Fietje ook aan heeft is wonderschoon met alles, dat is ongelofelijk ingewikkeld om daaraan te komen''.

Koningin van de Nieuwe Leliestraat

Fietje, ook wel bekend als de Koningin van de Nieuwe Leliestraat, is de 97-jarige Jordanese die een prominente rol kreeg. Zij is het meisje met de kip in het midden van het schilderij. Fietje mocht in een wonderschone geelgouden jurk met een witte kip op het doek schitteren. De Jordanese vindt het in haar eigen woorden geweldig. Dit was overigens niet de eerste keer dat ze met Sander ging samenwerken: 'Met Sander is het zo makkelijk, alsof je broer en zussie bent.''