Ajax geeft kampioenschap extra glans met winst in Klassieker tegen Feyenoord

Ajax trad in De Kuip aan in het nieuwe uitshirt. De Ajacieden waren daarmee in het blauw-zwart gestoken en zagen hoe Feyenoord het beste aan de wedstrijd. João Carlos Texeira kreeg een grote kans, maar maaide over de bal heen, waarna Bryan Linssen doelman Maarten Stekelenburg in de problemen bracht met een schot in de korte hoek. Een vrije trap van grote afstand van Dusan Tadic en een schuiver uit onmogelijke hoek van Noissair Mazraoui, die de geschorste Nico Tagliaifo vervangt, waren de enige wapenfeiten in de eerste 20 minuten.

Eigen doelpunt

Zelf was Ajax niet heel gevaarlijk voor de goal, maar toch kwam het dankzij een gelukje op voorsporng. Na een flipperkast bij een corner schoot een Feyenoord-verdediger de bal tegen Marcos Senesi, waarna de bal in het doel rolde: 0-1. In de 27ste minuut dacht Bozenik de Rotterdammers op gelijke hoogte te schieten, maar de spits ontving de bal in buitenspelpositie.

Deze editie van de Klassieker was een slordige en rommelige editie. Beide ploegen kregen het niet voor mekaar om verzorgd voetbal op de mat te leggen en speelden veelal vanuit de reactie. Op slag van rust kreeg Feyenoord een penalty nadat Edson Alvarez hands op de doellijn maakte en daarmee een doelpunt voorkwam. De Mexicaan moest met rood van het veld. Stekelenburg pakte de daaropvolgende strafschop van Leroy Fer en zorgde ervoor dat Ajax met een voorsprong de rust in ging.

