Ajacied Mazraoui vervangt vakantievierende Tagliafico in Klassieker

Ajax-coach Erik ten Hag geeft Noussair Mazraoui een basisplaats in de Klassieker tegen Feyenoord. De vleugelverdediger, die enige tijd met een oogblessure kampte, vervangt Nicolas Tagliafico, die geschorst is en de laatste wedstrijd van het seizoen al gespeeld heeft.

Op de persconferentie van vrijdag liet Ten Hag al doorschemeren dat hij een aantal spelers mogelijk rust zou geven. Toch treedt Ajax gewoon in de sterkst mogelijke opstelling aan. Alleen Tagliafico, die geschorst is na zijn gele kaart tegen AZ, is niet van de partij en wordt vervangen door Noussair Mazraoui. De Argentijnse rechtsback heeft daarnaast vakantie gekregen om rustig naar interlands van het nationale elftal van Argentinië toe te leven.

Het middenveld en de aanval blijven ongewijzigd. Gedacht werd dat Mohammed Kudus en David Neres mogelijk zouden starten, maar Ten Hag houdt vast aan zijn vaste spelers.

Feyenoord - Ajax begint om 14.30 uur in De Kuip.

Opstelling Ajax: Stekelenburg. Rensch, J. Timber, Martinez, Mazraoui, Alvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic