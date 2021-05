Politiebonden overwegen stakingsactie tijdens Klassieker

De politie overweegt om tijdens de Klassieker Feyenoord - Ajax zondag in de Kuip in Rotterdam te gaan staken. De politiebonden raadplegen vandaag hierover hun achterban.

De bonden overwegen te gaan staken omdat het "werk de politiemensen aan de lippen staat". Volgens de politiebonden wordt het werk van agenten niet op waarde geschat en wordt hun loyaliteit misbruikt "als het de bestuurders en overheid uitkomt".

Volgens de bonden hebben agenten de laatste maanden veel te verduren. Ze verwijzen daarbij naar twee incidenten vandaag in Barneveld en Rotterdam. In Barneveld raakte een agent gewond bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen en in Rotterdam gingen fans van Feyenoord met de politie op de vuist.

De vier politievakbonden peilen bij hun achterban of zij morgen tussen 13.00 uur en 15.00 uur het werk neer willen leggen tijdens de Klassieker. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn als de politie daadwerkelijk gaat staken.

Explosies

Rond de Klassieker is het al dagenlang onrustig. Gisteravond vond er een explosie plaats bij een 'Ajax-cafe' in de Balboastraat in West. Eerder deze week waren er in Rotterdam explosies op plekken waar Feyenoord-supporters vaak komen. Een 21-jarige Amsterdammer werd hiervoor aangehouden.