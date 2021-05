Enkhuizenaar Heiner in de middenmoot na eerste dag WK Finn

Zeiler Nicholas Heiner staat na de eerste dag van het WK Finn in het Portugese Porto op de zestiende plaats in het klassement. De 32-jarige Enkhuizenaar staat daarmee in de middenmoot. Er doen in totaal 50 zeilers mee aan het WK.

"Het was een lastige dag voor me. Ik had een goede eerste wedstrijd. Ik lag twaalfde na een hele mooie start. Daarna kwam ik terug tot plek zeven. Op zich een goede race”, vertelde Heiner na afloop van zijn eerste race.

"De tweede race was iets minder. Ik was bij de start net een fractie te laat met aantrekken. Je bent maar twee seconden te laat maar vervolgens leek het daarna wel alsof de hele vloot op mij verdedigde. Nee, al met al, niet een fantastische dag. Morgen moet beter", aldus Heiner.

Olympische Spelen

Vanaf 8 mei staan elke dag nog minimaal twee races op het programma. Het WK Finn wordt afgesloten op woensdag 12 mei. De Finn klasse is een olympisch onderdeel bij het zeilen bij de aankomende spelen deze zomer in Tokyo. Nicholas Heiner is al zeker van deelname in Japan.