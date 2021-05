AZ boekt zwaarbevochten overwinning op Fortuna Sittard

AZ heeft geen fout gemaakt in de strijd om plek twee in de eredivisie. De Alkmaarders wonnen, ondanks een rode kaart voor Ramon Leeuwin, in eigen huis met 1-0 van Fortuna Sittard. Albert Gudmundsson was vanaf elf meter de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd.

AZ protesteert na de rode kaart voor Ramon Leeuwin - Pro Shots / Jasper Ruhe

AZ begon aan de wedstrijd met Zakaria Aboukhlal in de punt van de aanval in plaats van Myron Boadu. De spits van de Alkmaarders raakte in de vorige wedstrijd tegen RKC licht geblesseerd en bleek niet fit genoeg om te starten. Tegen Fortuna Sittard had AZ wat recht te zetten na de smadelijke 3-3 afgelopen september, toen AZ in de slotfase een 1-3 voorsprong uit handen gaf. De wedstrijd in Alkmaar kwam maar langzaam op gang en AZ moest na tien minuten al een fikse tegenslag verwerken. Timo Letschert kwam na een luchtduel verkeerd neer en moest met een enkelblessure per brancard van het veld. Strafschop Het was daarna lang wachten op de eerste mogelijkheid voor een van beide ploegen. Na twintig minuten viel het eerste schot op doel te noteren, maar de inzet van Frederik Midtsjø was geen probleem voor doelman Yannick van Osch van de Limburgers. In de 27e minuut ging diezelfde Van Osch in de fout toen hij Jesper Karlsson vloerde in het strafschopgebied. Albert Gudmundsson mocht bij afwezigheid van de zieke Teun Koopmeiners aanleggen vanaf elf meter. De IJslander bleef koelbloedig en schoot de 1-0 binnen. Tekst gaat verder onder de foto's

Timo Letschert moest per brancard van het veld Pro Shots / Jasper Ruhe

Gudmundsson scoort vanaf 11 meter Orange Pictures / Patrick Goose

Leeuwin kreeg na 50 minuten de rode kaart Pro Shots / Jasper Ruhe

Na de rust kreeg AZ zijn tweede tegenslag van de wedstrijd te verwerken. De ingevallen Leeuwin haalde de doorgebroken Sebastian Polter neer en moest daarom voortijdig de kleedkamer gaan opzoeken. AZ moest door de rode kaart de resterende veertig minuten met tien man verder spelen. Ondanks het ondertal hield AZ goed stand tegen de Limburgers. Zian Flemming was namens de bezoekers nog het dichts bij de gelijkmaker, maar de vrije trap van de oud-Ajacied werd uit de hoek geplukt door Marco Bizot. De doelman van de Alkmaarders hield in de slotfase zijn ploeg op de been door een inzet van Emil Hansson te keren. Strijd om tweede plaats Uiteindelijk kreeg AZ in de blessuretijd zelf nog de grootste kans van de tweede helft. De ingevallen Jelle Duin was ontsnapt aan de verdediging van Fortuna Sittard maar faalde oog in oog met Van Osch. Ook in de rebound kon de meegelopen Gudmundsson niet scoren. Uiteindelijk trok AZ met hangen en wurgen de 1-0 overwinning over de streep. Door de winst maken de Alkmaarders geen fout in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie, een plek die recht geeft op kwalificatie voor de Champions League. AZ heeft nu een voorsprong van twee punten op concurrent PSV. De Eindhovenaren komen echter morgen nog in actie tegen Willem II in Tilburg.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Letschert (Leeuwin/13), Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson, Clasie; Aboukhlal (Aboukhlal/61), Stengs (Duin/87), Karlsson (Reijnders/88) Opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Rota (Hansson/69), Angha, Janssen, Cox; Tekie (Emmanouilidis/82), Rienstra, Flemming; Seuntjens, Polter, Semedo