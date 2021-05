Met 'online straatverbod' hoopt burgemeester Halsema online shamers harder aan te pakken

Door middel van ‘online straatverboden’ hoopt burgemeester Halsema de ongewenste verspreiding van privébeelden op internet harder aan te kunnen pakken. De burgemeester maakt zich grote zorgen over shaming* en exposing* onder jongeren en hoopt op die manier ervoor te kunnen zorgen dat daders zich niet meer in de buurt van een slachtoffer kunnen vertonen, ook online.

Amsterdam zou daarmee de eerste stad zijn die zo’n virtueel gebiedsverbod invoert. De gemeente onderzoekt nog of het überhaupt juridisch haalbaar is. Volgens burgemeester Halsema is het probleem van online exposing “ongelofelijk groot”, maar zijn de manieren om daders te vervolgen ‘beperkt’ en bevinden we ons op een ‘nieuw terrein voor politie en justitie’.

Voorlichting

De Balie Live Journalism en AT5 doen onderzoek naar online shaming en keken mee bij een les van docent maatschappijleer Feray Sunguroglu. Zij is zo’n docent die actief aan de slag is gegaan met voorlichting op haar middelbare school College de Meer in Amsterdam Oost. Eerder dit jaar zag ze op sociale media de campagne ‘Stop Shaming’ voorbij komen, waarna ze besloot er aandacht aan te geven in de klas. Ze schrok van alle verhalen die er los kwamen.

Leerlingen nemen haar mee langs sociale media als Snapchat, Instagram en Tiktok, maar vooral ook Telegram waar dagelijks massaal zonder toestemming seksueel getinte video’s of foto’s worden gedeeld. Dunya, één van de leerlingen, noemt Telegram “de expose-app”. In groepen op het sociale medium zitten soms meer dan 80.000 mensen. Tussen veel stoere praat en pornofilmpjes worden óók jongens en meisjes aan de digitale schandpaal genageld, vaak met telefoonnummer en voor- en achternaam.

Dunya: "Meisjes worden goedkope hoer genoemd, hun nummers worden gedeeld zodat je ze kan toevoegen om meer naaktfoto’s te krijgen, terwijl dat vaak niet eens waar is." Burgemeester Halsema wil nu “een stap gaan zetten” om sociale media platforms meer op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

'De fout is niet je lijf maar de reacties'

Qpido, een centrum voor seksuele weerbaarheid, geeft op 30 scholen in de stad voorlichtingslessen over online seksueel gedrag. Ze wijzen erop dat de online wereld inmiddels onlosmakelijk verbonden is met de seksuele ontwikkeling van jongeren. “Wat ouders vroeger deden door te friemelen in het fietsenhok, gebeurt nu online.” In jeugdcultuur, erkent Qpido, wordt “exposing aangemoedigd en genormaliseerd”.

Experts en gemeente zijn huiverig voor de verkeerde reactie op de soms heftig verhalen. Halsema: “De reactie mag natuurlijk nooit zijn dat je je lichaam niet meer kunt laten zien. De fout zit niet op je lijf, maar op de reacties.” Dit zogenoemde ‘victim blaming’ is één van de grootste problemen rond exposing en shaming.

Hulporganisatie Qpido vindt dat jongeren juist uitleg moeten krijgen over veilig sexten. Zowel voor de persoon die een naaktfoto wil sturen: “Doe het alleen als je het zelf wil, als je de ander goed kent en ben zo onherkenbaar mogelijk", als voor de persoon die een naaktfoto ontvangt, “stuur nooit een ontvangen naaktfoto door naar anderen.” Dat gesprek moet volgens Qpido al beginnen op de basisschool.

Scholen kunnen gratis voorlichting krijgen van Qpido, maar docent Feray Sunguroglu vindt dat docenten zélf ook moeten weten hoe ze een gesprek over exposing kunnen voeren. “Ik zou graag lespakketten willen hebben en leren hoe met dit onderwerp om te gaan.” En scholen zouden volgens haar een gezamenlijk plan moeten hebben zodat het probleem van shaming en exposing breder wordt aangepakt. “Natuurlijk kunnen we niet alles voorkomen, maar iemand als Desteny was dan misschien wel geholpen.”

Wegens privacyredenen zijn de voornamen van de leerlingen veranderd.

*exposing: Het breed delen van seksueel getint beeldmateriaal, vaak gecombineerd met persoonsgegevens, via social media met als doel de reputatie van de afgebeelde persoon te beschadigen in haar sociale omgeving.

*shaming: Het delen van seksueel getint beeldmateriaal met derden via social media zonder toestemming van de afgebeelde persoon, met als doel iemand negatief af te schilderen.