Kogelstootster Schilder toont vorm bij Ter Specke Bokaal

In maart kwalificeerde Schilder zich tijdens het EK indoor met een persoonlijke record voor de Olympische Spelen in Tokyo. De Volendamse stootte in het Poolse Torun 18,69 meter. Tijdens de Ter Specke Bokaal reikte Schilder minder ver maar ze wist alsnog de concurrentie ruim voor te blijven.

Tijdens haar derde poging gooide Schilder 17,42 meter en liet daarmee zien dat ze in goede vorm steekt. Benthe Koning (15,30 meter) en Keeley Heijdeman (13,04 meter) kwamen niet in de buurt van de worp van Schilder.

Lisanne de Witte

Ook de Castricumse Lisanne de Witte was aanwezig in Lisse. De 28-jarige atlete, die niet op haar favoriete 400 meter in actie kwam, liep zaterdag de 800 meter. Uiteindelijk liep De Witte naar de vierde tijd in 2.09,85. De Belgische Annelies Nijssen won de 800 meter in een tijd van 2.08,01.

