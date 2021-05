Jansen kiest tegen Fortuna Sittard voor Aboukhlal en Clasie; Boadu op de bank

AZ-trainer Pascal Jansen kiest zaterdagavond tegen Fortuna Sittard voor Zakaria Aboukhlal in de aanval ten koste van Myron Boadu. Op het middenveld is er een plek ingeruimd voor Jordy Clasie. Tijjani Reijnders neemt daarom weer plaats op de reservebank.

Marco Bizot staat opnieuw onder de lat bij de Alkmaarders die om 20.00 uur aftrappen in Alkmaar tegen Fortuna Sittard. Net zoals in de vorige wedstrijd tegen RKC staan Jonas Svensson, Bruno Martins Indi, Timo Letschert en Owen Wijndal achterin. Op het middenveld is Tijjani Reijnders zijn plek kwijtgeraakt aan Jordy Clasie, die naast Frederik Midtsjø en Albert Gudmundsson zal spelen.

Voorin kiest Pascal Jansen voor Zakaria Aboukhlal. Hierdoor neemt Myron Boadu (13 doelpunten) plaats op de reservebank. De spits van de Alkmaarders ging tegen RKC geblesseerd van het veld en lijkt niet fit genoeg om te starten. De andere twee aanvallers bij de Alkmaarders zijn Calvin Stengs en Jesper Karlsson.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson, Clasie; Aboukhlal, Stengs, Karlsson