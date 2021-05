Hockeyers Bloemendaal naar finale landstitel ten koste van Den Bosch

Net zoals afgelopen donderdag kwam Den Bosch het sterkste uit de startblokken. Bloemendaal-doelman Maurits Visser hield echter in de beginfase zijn doel een aantal keer knap schoon. Na het stormachtige begin van Den Bosch nam Bloemendaal in het tweede kwart het initiatief over en wist de thuisploeg na een half uur de score te openen.

Overtuigende zege

Stafcornerspecialist Jasper Brinkman schoot de eerste de beste strafcorner voor Bloemendaal gelijk raak: 1-0. In de tweede helft liep de ploeg van trainer Rick Mathijssen dankzij een doelpunt van Yannick van der Drift en opnieuw een rake strafcorner van Jasper Brinkman uit naar een overtuigende 3-0 zege.

Door de overwinning mag regerend landskampioen Bloemendaal opnieuw uitkomen in de finale voor de nationale titel. Op donderdag 13 en zaterdag 15 mei is Rotterdam of Kampong, die later vandaag nog tegen elkaar in actie komen, dan de tegenstander. Mochten beide ploegen ieder één wedstrijd winnen, dan volgt zondag 16 mei een beslissingsduel.