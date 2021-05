Amsterdam verslaat SCHC opnieuw en bereikt finale landskampioenschap

Afgelopen donderdag wist Amsterdam al het eerste playoff-duel tegen SCHC met 0-1 te winnen en dus wist de ploeg van trainer Robert Tigges dat een thuisoverwinning genoeg was om de finale te halen. In de eerste helft van het duel in het Wagener Stadion kwam SCHC nog wel op voorsprong. Mette Winter tipte een lage voorzet binnen van Famke Richardson en zorgde zo voor de openingstreffer van de wedstrijd.

Strafballen

Na de vroege tegenslag rechtte Amsterdam de rug en kwam het tien minuten later weer langszij. Een mooie strafcornervariant werd bij de tweede paal afgerond door Marije Veen. In de tweede helft had Amsterdam het overwicht en werd de wedstrijd beslist dankzij twee rake strafballen van specialist Lauren Stam.

Door de overwinning mag regerend landskampioen Amsterdam opnieuw uitkomen in de finale voor de nationale titel. Op donderdag 13 en zaterdag 15 mei is negentienvoudig landskampioen Den Bosch dan de tegenstander. Mochten beide ploegen ieder één wedstrijd winnen, dan volgt zondag 16 mei een beslissingsduel.