Bouw multifunctioneel buurthuis Nieuwe Lelie start september 2022

Vier jaar geleden werd buurthuis De Lelie in Hilversum-Zuid door brand volledig verwoest. De gemeente laat nu weten in september van 2022 van start te gaan met de bouw van een nieuw, multifunctioneel buurthuis. Daarvoor is een klankbordgroep opgesteld onder begeleiding van Jaco van der Velden van Versa Welzijn. In NH Gooi Zaterdag legt hij uit wie erin zit en wat ze voor ogen hebben.

Zo wil de klankbordgroep onder andere een grote zaal met een podium, een bar en een ruimte voor creatieve activiteiten. Deze wensenlijst heeft de klankbordgroep aan de gemeente overgedragen.

Er zitten op dit moment zeven mensen in de klankbordgroep. "Het zijn verschillende mensen. Zo zit er een ondernemer uit de buurt in, de oud-beheerder en een vrijwilliger van het afgebrande buurthuis en iemand met een architectenachtergrond", legt Van der Velden uit.

Ondanks dat er volgens Van der Velden zowel binnen als buiten de klankbordgroep veel is overlegd, is niet iedereen tevreden. Zo liet Buurtpost-Zuid in andere media weten dat ze zich aan de kant geschoven voelen. "Er is meerdere keren contact geweest. Zij zijn uitgenodigd maar wilden eerst niet meedoen. Het is aan hen om aan te sluiten", reageert Van der Velden.

Multifunctioneel

Sinds het afbranden van de Lelie zitten de vrijwilligers in een klein winkelpandje aan de Hivertsweg, toepasselijk omgedoopt tot De Kleine Lelie. De Nieuwe Lelie moet echter een nieuw, multifunctioneel buurthuis worden. Zo moet er een Centrum voor Jeugd en Gezin, de basisschool Paulusschool en een kinderopvang in komen. Er wordt ook gedacht aan een jeugdcentrum.

De Nieuwe Lelie moet in het najaar van 2023 in gebruik worden genomen. Volgende maand zullen de betrokken partijen een overeenkomst van samenwerking ondertekenen.

