Thuis genieten van Noord-Hollands muzikaal talent tijdens online NH-pop Festival

Tien Noord-Hollandse podia presenteren vandaag het gratis online NH-Pop Festival. Voor publiek is er de mogelijkheid om vanuit huis te schakelen tussen verschillende optredens. Twintig acts zijn verdeeld over drie streams met elk een eigen presentator namens NH Media. Poppodium Manifesto uit Hoorn doet ook mee. "Het is leuk om op deze manier samen te werken met de andere poppodia", vertelt Frank van den Berg van Manifesto.

Vintage Dutch Manifesto

The Polyframes Manifesto

Vanuit Manifesto zijn er online optredens van Vintage Dutch en The Polyframes. Het belang van het organiseren van dit online festival merkte van den Berg bijvoorbeeld bij de Polyframes. "Die band heeft eigenlijk een half jaar niks kunnen doen en nu stonden ze voor het eerst weer op een podium." Van den Berg legt uit dat het voor hun even wennen was om met de band te spelen, omdat de oefenruimtes vanwege de coronamaatregelen ook dicht zijn geweest. Een artiest die volgens van den Berg goed heeft weten in te spelen op de huidige coronacrisis, is de Hoornse zanger Tim Knol. "Hij maakt goed gebruik van zijn online kanalen door tickets te verkopen voor optredens via een stream en door een live album te verkopen. Dat vind ik heel knap."

Quote "Zonder dit soort optredens kunnen de artiesten helemaal niks doen en staan ze stil" Frank van den berg

Het idee voor dit online festival komt van twee medewerkers van poppodium De Flux in Zaandam. "Wij overleggen als poppodia altijd veel. We vonden dit allemaal en leuk plan en zijn toen begonnen met het uitwerken en uitvoeren." Het is volgens van den Berg belangrijk dat poppodia zich laten zien in deze periode waarin zij al lang gesloten zijn voor publiek. "Wij proberen er iets van de te maken met de opties die wij hebben." Voor Manifesto is dat volgens van den Berg lastig. "Wij hebben niet de faciliteiten om te streamen. Dan zouden we daar in moeten investeren, maar dat moet wel geld voor zijn." Ook voor de ontwikkeling van de artiesten is dit online festival belangrijk. "Zonder dit soort optredens kunnen de artiesten helemaal niks doen en staan ze stil", vertelt van den Berg. De optredens van morgen zijn van tevoren opgenomen en in elkaar gezet als livestream. "Ik kan niet voor alle poppodia spreken, maar uit de berichten begreep ik dat de opnames overal goed zijn verlopen. De artiesten waren heel erg blij dat zij weer konden optreden."

Van den Berg vertelt dat er ideeën zijn om een volgende versie van het NH-Pop Festival te organiseren. "Dat willen we dan wel fysiek doen met publiek en wel alsnog met het schakelen tussen podia, maar we moeten nog kijken wat de mogelijkheden zijn." Livestream Het NH-Pop Festival is een samenwerking tussen tien poppodia en Stichting NH-Pop, deze stichting zorgt voor verbinding en is promotor van popmuziek in Noord-Holland. De poppodia die meedoen aan het online festival zijn: Manifesto, Victorie, De Vorstin, P60, Duycker, De Flux, PX, P3, Patronaat en Q Factory. Twintig acts zijn verdeeld over drie online streams op de website. Door een samenwerking met NH Media wordt elke stream gepresenteerd door één van onze eigen presentatoren Morad El Ouakili, Jasper Leegwater en Sibel Önemli. Zij gaan op bezoek bij alle deelnemende podia voor een kijkje achter de schermen. Het festival is vanmiddag te zien van 15.00 uur tot 18.00 uur.