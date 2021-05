21-jarige Amsterdammer aangehouden voor reeks explosies in Rotterdam

De politie heeft gisteravond een 21-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij een reeks van explosies in Rotterdam. Het is niet uitgesloten dat er meer arrestaties zullen volgen.

"In de nacht van 4 op 5 mei waren een café aan de Bierens de Haanweg en het portiek van een woning aan de Ranonkelstraat doelwit. Afgelopen nacht was het raak bij een café aan het Kreekplein en bij zowel een portiek op de Forelstraat als een portiek op Blecourtstraat", staat in een bericht van de politie. Er loopt nog een onderzoek naar het motief van de verdachte.

De locaties zijn plekken waar Feyenoord-supporters vaak komen. Zo ging er op donderdagnacht een explosief af bij Feyenoord-café The Hide Away. Er zijn geen gewonden geraakt, maar de schade aan de panden is groot.

Explosie 'Ajax-café'

Gisteravond is er een explosie geweest bij café Vak West in de Balboastraat. Het café is een populaire plek onder Ajax-supporters. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosies.