Kweker van waterhyacinten uit Aalsmeer naar Raad van State vanwege kweekverbod

Brian van Senten, de eigenaar van een bijzondere waterplantenkwekerij in Aalsmeer, stapt na ruim vijf jaar procederen nu naar de Raad van State. De waterhyacint die Brian kweekt is volgens EU-regelgeving een probleemplant die snel overwoekert. Volgens de kweker is hier in het Nederlandse klimaat geen sprake van.

60 jaar lang zijn eerst zijn vader en daarna Brian bezig met het doorontwikkelen van de Eichhornia crassipes, een waterhyacint. "Het is een leuke plant voor in vijvers. Wij hebben er voor gezorgd dat het een compact, klein waterplantje is." Door nieuwe regels van de Europese Unie heeft Brian vijf jaar geleden afscheid moeten nemen van de planten. De waterhyacint is terecht gekomen op een lijst met verboden planten. In de kas aan de Legmeerdijk staat nu nog een handjevol van de planten, het 'moederbed', maar die mogen niet worden verkocht. "Als we hier planten willen verplaatsen, moeten er twee mensen van de overheid komen om te controleren wat we doen." Tekst gaat verder onder de video.

Waterhyacinten staan volgens Brian onterecht op EU-lijst van verboden planten - NH Nieuws

Brian vecht tegen deze regelstelling tot aan de Raad van State omdat hij zeker weet dat de plant in het noorden van Europa geen schade kan aanrichten. "In de wintermaanden gaat 'ie gewoon dood. In landen als Nederland en Duitsland, waar het 's winters onder de 10 graden wordt, is 'ie gewoon weg." Problemen met de waterplant doen zich alleen voor in Zuid-Europa. Bovendien stelt Brian dat de plant een reinigende functie heeft. De waterhyacint zou er voor zorgen dat afvalstoffen uit het water op worden genomen. Uitspraak Ondanks de overtuiging van Brian dat de plant voor Noord-Europa onterecht op de lijst met verboden planten staat, heeft hij niet veel vertrouwen in de uitspraak van de Raad van State. "Ik denk dat ze het niet gaan doen. Het is wel ons recht om het te mogen vragen. Ze willen zich er niet aan branden, het is te moeilijk voor ze, denk ik. Ze willen dat niet bij de Europese rechter neerleggen." De verwachting is dat de Raad van State over ongeveer vier weken uitspraak doet in deze zaak. Dan zal blijken of Brian van Senten deze plant weer mag kweken en verhandelen.

Aanwezigheid en effect in Europa waterhyacint (Bron: Europese risicobeoordeling) Stand van zaken in 2015: bestendige populaties van waterhyacint komen alleen voor in

Spanje, Portugal en Italië. Waterhyacint sterft af bij langere perioden met een

temperatuur beneden 5 graden en kan zich daarom alleen vestigen in het zuidelijk deel van

Europa.



In warmere gebieden van Europa heeft waterhyacint grote effecten op inheemse soorten.

De plant vormt snel dichte matten en daardoor worden inheemse planten verdrongen.

Onder een gesloten plantendek ontstaat zuurstofgebrek en daardoor een slechte

waterkwaliteit, wat op diverse dier- en plantensoorten een negatieve invloed heeft.



De dichte matten van waterhyacint kunnen in warmere gebieden de doorstroming van

watergangen belemmeren en waterinlaten verstoppen.



Het verschijnen van waterhyacint leidt tot een toename van muggen en slakken,

waarvan sommige soorten een tussengastheer zijn van de verwekkers van malaria en

bilharzia. Hierdoor neemt de kans op deze tropische ziekten in warmere delen van

Europa toe. Naast economische schade door verstopping leidt een dicht bladerdek van waterhyacint

ook tot een veel grotere verdamping, waardoor er aanzienlijke waterverliezen ontstaan in

waterreservoirs. Deze effecten waren aanleiding voor plaatsing van deze soort op de Unielijst van EU-verordening 1143/2014.