Telstar-trainer Jonker: "Deze nederlaag schiet in het verkeerde keelgat"

Telstar-trainer Andries Jonker was behoorlijk gefrustreerd na de kansloze 4-1 nederlaag van zijn ploeg tegen FC Den Bosch. Volgens de 58-jarige oefenmeester van de Witte Leeuwen was dit een van de slechtste wedstrijden onder zijn bewind. "Dit was Telstar onwaardig", aldus Jonker.

"Ik ben erg teleurgesteld. Vorig jaar verloren we na een hele slechte wedstrijd met 3-0 van Eindhoven. Zo slecht was sindsdien niet meer gebeurd, tot vanavond", zei Jonker na afloop voor de camera van NH Sport. "Ook in wedstrijd 37 moeten we Telstar-waardig voetbal spelen en dat hebben we niet gedaan."

Tandenloos

Volgens Jonker was er sprake van een optisch bedrog. "Er is een verschil tussen balbezit hebben en bij de goal komen. We waren tandeloos in de aanval en dan bijt je niet. Optisch ben je misschien beter, maar we lopen zo simpel in het mes. Dan houdt het ook gewoon op", vervolgt Jonker. "Deze wedstrijd schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Wie over tien minuten niet bij de bus is kan daarom ook lopend naar huis."

Aanstaande woensdag staat de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma voor Telstar. In Velsen-Zuid komt Jong Ajax op bezoek.