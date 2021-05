Effectief FC Den Bosch geeft Telstar het nakijken

Het duel in De Vliert kwam stroef op gang. Telstar was aan de bal de bovenliggende partij, maar tot kansen kwam het echter niet. Walet Cagro was dichtbij met een vrije trap na twintig minuten, maar doelman Wouter van der Steen keerde de bal.

Vijf beslissende minuten

Na 22 minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Doelman Trevor Doornbusch, die vorige week tegen Jong PSV (2-2) zijn debuut maakte, zag er niet lekker uit bij een vrije trap vanaf de zijkant en Junior van de Velden kopte de bal binnen. Vijf minuten later profiteerde Sebastiaan van Bakel ook van geklunger achterin bij De Witte Leeuwen. Het duel leek ontbrand te zijn na de treffers, maar verder dan een vrije trap van Cagro kwamen de bezoekers niet.