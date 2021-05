In Landsmeer wacht je 22 jaar op een woning: lokale partijen eisen actie

De SP en Lokaal Landsmeer hebben op het plein voor het gemeentehuis een groot spandoek opgehangen om aandacht te vragen voor de enorme woningnood in het dorp. Landsmeerders moeten zo'n 22 jaar wachten op een sociale huurwoning, zo bleek onlangs uit een onderzoek van de NOS . Het is de langste wachttijd van heel Nederland en volgens de lokale partijen volstrekt onaanvaardbaar.

Op een wankele keukentrap probeert Axel Damme van Lokaal Landsmeer een groot groen spandoek vast te maken aan een boom. Heidi Bouhlel van de SP houdt de trap angstvallig vast. "22 jaar wachten op een sociale woning? Niet onze keus!" staat te lezen op het spandoek. De partijen eisen actie.

De 26-jarige Rick Duijf woont noodgedwongen nog steeds bij zijn ouders. De woning ernaast is net verkocht, staat op een bord te lezen. "Ik geloof dat de nieuwe burgemeester er gaat wonen", zegt hij. Voor Rick is zo'n koopwoning volstrekt onbereikbaar net als een simpele sociale huurwoning. "Ik ben al jaren aan het zoeken, sta al acht jaar ingeschreven en gemiddeld sta ik op plaats 600 voor een woning", schetst Rick zijn situatie op de woningmarkt. "Ik ben nog nooit uitgenodigd voor een bezichtiging. Het is om wanhopig van te worden."

Rick wil graag in Landsmeer blijven omdat zijn familie er al drie generaties woont. Ook heeft hij er zijn vrienden en zijn werk. Het dorp vlak bij Amsterdam is enorm populair want het is dicht bij de stad en toch landelijk met veel natuur. De prijzen van de koopwoningen rijzen de pan uit en huur is schaars.

Eigen beheer

De SP en Lokaal Landsmeer willen dat er voor woningzoekenden als Rick een oplossing komt. "Als SP willen we dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd en dat de woningmarkt weer in eigen beheer komt", zegt Heidi Bouhlel. Lokaal Landsmeer steunt dat plan en wil ook dat de gemeente uit het regionale Woningnet stapt en dat zo de sociale woningen vooral naar de eigen bevolking gaat.

Ook al gaat het om slechts 30 woningen per jaar toch vindt Axel Damme dat het een belangrijke stap is. "Dit is het begin en zo moet je steeds meer dingen gaan doen om de woningmarkt vlot te trekken en Landsmeerders zich kunnen huisvesten."