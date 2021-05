Koerdische Nzar Taha (40) wil snel weer als herenkapper aan de slag

Taha knipte de afgelopen jaren alleen het haar van zijn vrouw en van zijn kinderen. De laatste keer dat hij meerdere mensen geknipt heeft, is alweer een poosje geleden. "Dat is twee jaar geleden geweest. Toen heb ik mensen in het asielzoekerscentrum in Friesland geknipt", blikt Taha terug.

Maar daar gaat binnenkort verandering in komen. De familie Taha heeft namelijk folders van hun vader/man verspreid via brievenbussen in hun woonplaats Enkhuizen en op social media. In die folder biedt hij zichzelf gratis aan als herenkapper. Kapster Denise Kampen zag het bericht langskomen en besloot contact met hem op te nemen.

"Hij was op zoek naar mensen die door hem geknipt wilden worden zodat hij beter de taal kon leren", vertelt Denise Kamper in haar salon in Enkhuizen. "Ik vond dat ik zo'n mooi initiatief als iemand dat uit zichzelf doet. Dus ik heb hem een bericht gestuurd via Facebook."

