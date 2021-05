Steve Bos al tien jaar vermist: "Er mist een deel van mij"

De toen 19-jarige Steve Bos uit Heemstede is al sinds 15 maart 2011 vermist. Sindsdien is er geen teken van leven van hem vernomen. De moeder van Steve denkt nog iedere dag aan hem.

"Soms is er een dag dat ik niet aan hem denk, ergens op die dag dan schrik ik: 'Ik heb niet aan hem gedacht'", vertelt zij in het kader van de 'Mis je Mei-maand' van de politie. Haar zoon Steve Bos is al 10 jaar vermist.

"Als ik heel eerlijk ben, vind ik het moeilijk om volledig te leven", vertelt de moeder van Steve. "Omdat er een deel van mij mist." Ze zou graag willen dat dat ophoudt. "Het liefst wil ik Steve weer knuffelen en in mijn armen houden en samen lachen." Als dat niet meer kan, dan zou ze graag willen weten wat er met haar zoon gebeurd is. "Steve, ik hou van je", zegt ze geëmotioneerd.

Een wond

Een van de broers van Steve, Charly vertelt dat het niet weten waar Steve is zijn tol eist. "Het niet weten is als een wond op je hand die steeds weer open gaat, waar je aan gewend raakt, maar wat niet goed heelt en soms ontsteekt." Hij benadrukt dat Steve erg wordt gemist. "Familie betekent net iets anders, nu hij er niet is en wij niet weten wat er met hem gebeurd is."

"Het zou voor ons en wereld van verschil maken om ook maar iets te weten te komen", zegt Charly. Hij en zijn moeder hopen dat mensen zich door de oproep laten horen. "Mocht er iemand zijn die iets weet of wat duidelijkheid kan brengen in de hele vermissing van Steve", vraagt zijn moeder. "Of die Steve misschien nu wel kent, vertel hem dan, dat ik graag iets van hem hoor."