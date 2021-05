Tante Truustulp gedoopt: "Wat zij gedaan heeft is zo dapper en bijzonder"

De 'Truustulp', een mooie rood-witte pioentulp ter ere van verzetsheld Truus Wijsmuller, is vanmiddag gedoopt door burgemeester Emile Roemer en veredelaar Sam Veldboer. De ceremonie vond uiteraard plaats bij het standbeeld van Truus op de Gewelfde Stenenbrug in Alkmaar.

De doop van de 'Truustulp' liet even zich wachten. Door de kou was de tulp nog niet 'klaar' om onthuld te worden. Vandaag was het dan eindelijk zover in een bescheiden ceremonie. Mediapartner Alkmaar Centraal was er met de camera bij aanwezig.

Truus Wijsmuller zorgde ervoor dat duizenden Joodse kinderen uit handen van de nazi's konden blijven. Ze regelde dat de kinderen na de Kristallnacht in 1938 via de zogenoemde kindertransporten vanuit Europa naar Engeland konden vluchten. Het leverde haar de titel 'Tante Truus', 'Moeder van 1001 kinderen', een standbeeld en nu dus een tulp op.

Dat de 'Truustulp' er uiteindelijk is, is geen kleinigheid. "Je praat toch over 30 tot 50 duizend euro aan kosten. Het is niet zomaar iets wat er aan de stad Alkmaar en Tante Truus is gegeven", laat John Ibink van het Comité Tante Truus weten.

Hij kwam Tante Truus een aantal jaren geleden op het spoor. "Ik kwam er toen achter dat ze eigenlijk een beetje vergeten is en zei meteen dat we daar iets aan moeten doen. Wat zij gedaan heeft is zo dapper en zo bijzonder. Dat kun je niet zomaar vergeten."

Burgemeester Roemer sluit zich daar bij aan: "Het is zó terecht dat er nu zoveel aandacht aan wordt besteed en dat het verhaal wordt doorverteld. In die tijd wist je dat als je werd gesnapt je de hoogste prijs betaalde."

Naast de doop van de tulp werd ook een plaquette aan de muur van Mient 14 onthuld. Het is het huis waar Truus werd geboren en waar ze tot 1913 heeft gewoond. Daarna verhuisde ze met haar ouders naar Duivendrecht.