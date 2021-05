Stadions in eredivisie en eerste divisie blijven de rest van het seizoen leeg

De resterende wedstrijden in het betaald voetbal zullen achter gesloten deuren afgewerkt worden. Dat is de uitkomst van het overleg dat het kabinet vrijdag voerde met de KNVB, de Eredivisie CV en de eerste divisie.

De KNVB laat op de website weten dat het teleurgesteld is in het besluit. "Het Nederlands betaald voetbal is zwaar teleurgesteld dat het wettelijke kader zolang op zich laat wachten, omdat eerder veelvuldig is gebleken dat in de stadions voetbalwedstrijden veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd met beperkt publiek. Rondom de start van het huidige seizoen zijn in het betaald voetbal al zo’n 130 wedstrijden met beperkt publiek gespeeld. Dit leverde voor zover bekend niet of nauwelijks besmettingen op."

Fans in stadions

Twee weken geleden zaten er, in het kader van de pilot 'Testen voor toegang', voor het eerst sinds eind september weer mensen in de stadions. 7.500 mensen zaten op de tribune bij Ajax - AZ. Vorig weekend mocht en beperkt publiek aanwezig zijn in de eerste divisie.

De Eredivisie CV, eerste divisie en KNVB blijven in gesprek met het kabinet over een mogelijk plan om wel weer toeschouwers toe te laten in de stadions.