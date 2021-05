Ouders van kinderen die leeftijdsgenoot bestolen en bedreigden met mes melden zich

De negenjarige jongen was aan het spelen, toen hij op de Eendrachtstraat werd aangesproken door het drietal. De jongens van 10 tot 14 jaar waren uit op de step van de jonge jongen.

Ze dreigden hem te mishandelen als hij zijn step niet zou afgeven. Toen het mes vervolgens tevoorschijn kwam, heeft hij kunnen wegrennen. Daarbij moest hij zijn step wel achterlaten.

Getuigenoproep

Het slachtoffertje was erg geschrokken en vond het spannend om na de aanval naar buiten te gaan. "Het gaat niet eens zozeer om de step, we halen zo een nieuwe, maar dat hij bedreigd is dat is niet normaal", zei een familielid eerder.

De politie deed een buurtonderzoek en riep getuigen op zich te melden. Op deze getuigenoproep hebben de ouders van de daders vervolgens gereageerd. "Er wordt nu verder onderzoek gedaan en in gesprek gegaan met de ouders. Ook wordt er gekeken naar een oplossing", laat een woordvoerder weten van de politie.