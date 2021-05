E-carverhuurder op Marken voelt zich weggepest, groot deel vloot naar Katwoude

Een groot deel van de groene wagens die verhuurbedrijf See by Drive verhuurt, verhuizen van Marken naar Katwoude. Eigenaar Errol Phefferkorn bevestigt berichtgeving van Marker Nieuws daarover. De afgelopen weken kwamen zijn wagens verschillende keren in het nieuws na verkeersongelukken, waarna de zorgen over de verkeersveiligheid toenamen. Voor Phefferkorn voelt het als een gedwongen vertrek.