Verbeteringen in NS-dienstregeling Noord-Holland

De NS heeft besloten om betere aansluitingen in Noord-Holland te realiseren. Reizigers uit Amsterdam en de Zaanstreek krijgen alsnog een vroege verbinding naar Den Helder die aansluit op de eerste boot naar Texel. Ook hoeven deze reizigers vanaf december dit jaar niet meer over te stappen op station Alkmaar.

Er staan vanaf december flink wat wijzigingen op stapel in de dienstregeling van Noord-Holland. De Zaanstreek krijgt in het weekend extra sprinters en reizigers tussen Enkhuizen en Alkmaar krijgen volgens de plannen straks de hele dag een snelle overstap op station Hoorn.

In de oorspronkelijke plannen van de NS kwam naar voren dat bij verschillende eerste en laatste treinen van de dag, en in de daluren, een verslechtering kwam voor de reiziger. Daarom kwamen Rover en andere consumentenorganisaties met een advies om dit te voorkomen. "Wij mogen een advies uitbrengen elk jaar en ook dit keer staan er weer grote wijzigingen op de planning", vertelt Frank Visser, woordvoerder van Rover.

Nieuwe plannen

Zo krijgen reizigers die 's avonds reizen tussen Den Helder en Hoorn alsnog een goede aansluiting in Heerhugowaard. Hierdoor zal de laatste trein van Alkmaar naar Hoorn bijna drie kwartier vroeger rijden op werkdagen. Op vrijdag en zaterdag zal de laatste trein een kwartier later rijden.

Ook blijft de laatste trein van Hoorn naar Alkmaar rijden. Wel rijdt deze niet meer door naar Haarlem. Op zondag zal de eerste sprinter van Schiphol naar Den Haag, de eerste sprinter van Uitgeest naar Alkmaar en de tweede sprinter van Hoorn naar Schiphol rijden. Voor reizigers tussen Alkmaar en Schiphol die in het weekend gebruik maken van de vroegste trein is er ook goed nieuws. Hun aansluiting in Zaandam dreigde te verdwijnen, maar blijft nu behouden. "Voor Zaanstreek is dit een hele mooie verbetering", aldus Visser.

Rover is positief

Volgens Visser zijn het goede veranderingen voor de reizigers in Noord-Holland. "We zijn er positief over. Wel heeft elke verandering weer effect op een ander traject. Als je iets wijzigt heeft ergens anders weer effect. Er moet meer geïnvesteerd worden in het spoor, want de diensten in Noord-Holland zitten op dit moment vaak klem."