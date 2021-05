Sluizenroute vanaf maandag 24 uur per dag open voor fietsers en voetgangers

De sluizenroute in IJmuiden is vanaf aankomende maandag 24 uur per dag geopend voor fietsers en voetgangers. Na een sluiting van drie jaar ging de route eind maart weer open voor dit verkeer, maar vanwege werkzaamheden was de route alleen open tussen 6.00 en 19.00 uur.

Sluizencomplex IJmuiden - Rijkswaterstaat

Het testen van de sluisdeuren van de nieuwe zeesluis is nu klaar, daardoor is de route nu 24 uur per dag open voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. De sluizenroute is nog niet geopend voor auto's omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Hoewel de sluizenroute nu 24 uur per dag gebruikt kan worden, worden de fietsers en wandelaars wel gewaarschuwd voor vertragingen die kunnen ontstaan door de werkzaamheden. De route is niet alleen langer beschikbaar, ook is er een stukje route bijgekomen. Wanneer de route over het buitenhoofd afgesloten is, kan er vanaf maandag ook over het binnenhoofd gefietst worden.

Kaart van de route over het sluizencomplex vanaf 10 mei - IJmond Bereikbaar

De sluizenroute gaat over het Noordzeekanaal waardoor mensen niet meer enkel met de pont naar de overkant kunnen. Het is de enige vaste verbinding over het kanaal. In april 2018 ging de route dicht vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis. Rijkswaterstaat zei in eerste instantie dat de route in 2019 weer open zou gaan, maar dit werd iedere keer uitgesteld. Uiteindelijk heeft de afsluiting drie jaar geduurd. De blijdschap was daarom groot toen de route eind maart weer geopend werd. Bekijk hieronder naar de fietsers die er eind maart als eerste over heen gingen:

Sluisroute open - NH Nieuws