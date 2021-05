Rondjes fietsen voor klimaatcrisis: Extinction Rebellion blokkeert rotonde

"We zijn hier omdat de overheid enorm om de hete brei heendraait en daarom fietsen wij om de rotonde heen." zegt Geert Kapteijns, woordvoerder van Extinction Rebellion. "17 miljard subsidie voor de fossiele industrie. De prikkels gaan volledig de verkeerde kant op." Daarom voert de groep wederom actie.

Begeleidt door de politie blokkeren de activisten een aantal maal de verkeersdoorgang op de rotonde. 7 minuten lang fietsen de activisten rondjes. "We hebben tevens mensen die flyers aanbieden en die koekjes uitdelen aan de wachtende automobilisten."Zegt een activist die het verkeer blokkeert met een groot spandoek. "We hebben ook iemand die laat zien hoeveel minuten de automobilisten nog moeten wachten."

"Ik krijg zo'n flyer in mijn handen gedrukt. 'Dit is een noodgeval.' Nou, ik werk als loodgieter. Dat is ook een noodgeval"

Wachtende automobilisten geven gemengde reacties. "No worries. Het is voor een goed doel." zegt een chauffeur. "Ze hebben gelijk." Daarentegen is een loodgieter boos dat hij nog 4 minuten moet wachten. "Ik krijg zo'n flyer in mijn handen gedrukt. 'Dit is een noodgeval.' Nou, ik werk als loodgieter. Dat is ook een noodgeval." Hij gooit de flyer weg. "Ik vind dit niet normaal".

De klimaatactivisten zijn niet van plan te stoppen met hun acties. "Wij blijven de straat opgaan, tot hdit serieus genomen wordt." Volgens woordvoerder Geert moeten de klimaatdoelstellingen al in 2030 worden gehaald. "Er wordt veel gepraat, maar we willen nu ook concrete actie zien!"