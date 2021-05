Testen voor toegang: Jumbo-man verzorgt teststraten in onze provincie

Het kabinet verwacht het grootschalig inzetten van toegangstesten voor onder andere voetbalwedstrijden, musea en theatervoorstellingen in te laten gaan per juni. Dat betekent dat mensen vanaf dan een negatieve coronatest moeten laten zien voordat ze ergens naar binnen mogen.

Om dit mogelijk te maken zijn twee weken geleden zeven sneltestaanbieders ingeloot voor het project Testen voor Toegang van Stichting Open Nederland. Op deze manier willen zij een bijdrage leveren aan de ‘stapsgewijze heropening van het sociale leven’.

Sneltestaanbieder Noord-Holland

Een van die sneltestaanbieders is coronasneltest Nederland. Supermarktmanager Bas Bobeldijk, met twee Jumbo-vestigingen in Nieuwkoop en Amsterdam-Buitenveldert, is blij met de inloting.

“We dachten wel een serieuze kans te maken, maar hadden er niet helemaal rekening mee gehouden. Noord-Holland is dichtbevolkt en dicht bij waar we zelf opereren. Dat is mooi.” Bobeldijk had zich met Coronasneltest Nederland aangemeld voor drie provincies en uiteindelijk werd de provincie Noord-Holland hem toebedeeld.

Van Stichting Open Nederland heeft Bobeldijk de opdracht gekregen om volgende week donderdag 13 mei ervoor te zorgen dat de testlocaties klaar zijn voor gebruik.

Tien locaties

“Dat was en is een uitdagende klus, maar we hebben in korte tijd veel stappen gezet”, zegt Bobeldijk. Sinds afgelopen maandag is hij aan de gang gegaan met het zoeken, vastleggen en inrichten van locaties. In totaal zal dit gaan om ‘om en nabij tien testlocaties in het gebied waar wij zitten’.

Al kunnen dit er volgens Stichting Open Nederland nog meer worden. "Wij zijn met de testaanbieders aan het kijken hoeveel teststraten er nodig zijn per locatie. Sommige locaties hebben er meer nodig dan andere", zegt een woordvoerder.