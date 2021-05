Ook ziekenhuizen gaan vaccineren, maar vaak alleen in het weekend

Naast GGD's en huisartsen gaan ook ziekenhuizen een rol spelen in de vaccinatiecampagne, zo werd gisteren bekend. NH Nieuws zocht uit bij welke ziekenhuizen in de provincie je straks een prik kunt halen.

Volgens Dijkstra is de logistiek dezelfde als bij de vaccinatie van de ziekenhuismedewerkers en de hoogrisicopatiënten, die in een eerder stadium hun vaccinatie al hebben gekregen. Dat betekent onder meer dat het eigen personeel - 'over het algemeen verpleegkundigen' - de prikken zal zetten.

Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep is die vraag inmiddels beantwoord, aldus woordvoerder Willeke Dijkstra. "Dat gebeurt bij ons op de polikliniek chirurgie/orthopedie, maar alleen in de weekenden, want doordeweeks is de polikliniek gewoon open."

Voordat ziekenhuizen over drie weken daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren aan de vaccinatiecampagne, zijn er nog wel allerlei 'ingewikkeldheden en vragen' waar een oplossing voor danwel een antwoord op dient te worden gevonden, benadrukt Fresen. Een van die vragen is of de ziekenhuizen in het eigen ziekenhuis of op een externe locatie gaan vaccineren. "Bijvoorbeeld door parkeerproblemen."

Een lijst van ziekenhuizen die meewerken aan de vaccinatiecampagne is niet beschikbaar, maar volgens Tom Fresen van het Netwerk Acute Zorg Noordwest zijn er in Noord-Holland geen ziekenhuizen die niet meewerken. "In principe proberen we zoveel mogelijk regionaal op te trekken", zegt hij over het gedeelde gevoel van verantwoordelijkheid.

"Een meerderheid van de ziekenhuizen heeft aangegeven dat ze willen meewerken", laat Mariël Croon namens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) aan NH Nieuws weten. In totaal telt Nederland zo'n tachtig ziekenhuizen, waarvan er in ieder geval zestig bereid zijn gebleken om prikken te gaan zetten. Het is de bedoeling dat zij vanaf eind mei 500.000 'jonge, gezonde mensen' per week gaan vaccineren, mits er voldoende vaccins voorradig zijn, zo meldden NOS en Nieuwsuur gisteren.

De ziekenhuizen zelf versturen geen uitnodigingen. Het RIVM stuurt de kandidaten voor een prik in het ziekenhuis dezelfde brief met het verzoek om via een website een afspraak te maken. Indien van toepassing kan dan behalve een dag en tijdstip ook een ziekenhuis worden gekozen.

Ook in het Gooi een flinke slag om de arm dus, 'maar als het zover komt denken we duizend prikken per dag te kunnen zetten'. Die zullen waarschijnlijk in Blaricum worden gezet, omdat het logistiek op die locatie beter te organiseren valt. Dat heeft vooral te maken met parkeerruimte, die daar ruimer beschikbaar is dan in Hilversum, aldus Fassbender.

De bijdrage van Tergooi - met ziekenhuizen in Hilversum en Blaricum - 'is nog geen feit', benadrukt woordvoerder Wencke Fassbender tegenover NH Nieuws. "Maar er is een inventarisatieronde geweest, waarin wij hebben aangegeven onze medewerking te verlenen."

Hoewel het zeker lijkt dat er op korte termijn in de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder wordt gevaccineerd, houdt Dijkstra een kleine slag om de arm. "Maar als er voldoende vaccins beschikbaar zijn, wordt er bij ons geprikt." Per (weekend)dag kunnen er 'op basis van eerdere ervaringen' ongeveer 120 mensen worden ingeënt.

Fassbender benadrukt dat het een grote uitdaging zal worden, maar verwacht dat er voldoende gekwalificeerd personeel in huis is om de prikken te zetten. "Het is een vrij simpele handeling", benadrukt ze. "We weten nog niet of we één van die zestig ziekenhuizen zijn, maar we zullen alles doen om bij te dragen."

Dijklander

"Dat is nog maar zeer de vraag", reageert een woordvoerder van het Dijklander, met locaties in Hoorn en Purmerend, of ook dat ziekenhuis een rol gaat spelen in de vaccinatiecampagne. "Vooralsnog lijkt het erop dat de GGD nog voldoende ruimte heeft om uit te breiden in onze regio. Pas als zij niet meer kunnen opschalen, komen de ziekenhuizen in de regio in beeld."

Bij de inventarisatie heeft het ziekenhuis duidelijk gemaakt dat 'in de weekenden kan helpen met vaccineren'. "Verdeeld over de locaties in Hoorn en Purmerend kunnen we dan per dag duizend vaccinaties zetten", aldus de woordvoerder. Dat gebeurt dan op een plek die 'voldoende ruimte biedt'. "Bijvoorbeeld in het personeelsrestaurant of een polikliniek."

Amstelland en Spaarne Gasthuis

Ziekenhuis Amstelland geeft nog weinig details prijs, maar laat weten bereid te zijn te gaan vaccineren. "De verwachting is dat we op korte termijn horen hoe we een bijdrage kunnen leveren." Spaarne Gasthuis laat weten de vragen nog niet te kunnen beantwoorden.