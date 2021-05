Marijn de Haas (30) speelde in de jeugd van Ajax en staat nu met plezier op de markt

Als 13-jarig jongetje werd Marijn de Haas via een schooltoernooi gescout door Ajax. Hij doorliep bijna de gehele jeugdopleiding van de Amsterdammers en speelde samen met jongens als Joël Veltman, Marco Bizot en Ricardo van Rhijn. Maar waar zij doorbraken in het betaalde voetbal, kreeg De Haas op zijn achttiende te horen dat hij niet langer bij Ajax mocht blijven.

"Mijn verwachtingen waren misschien wel te hoog. Ik dacht dat ik bijna wel naar elke club zou kunnen", blikt de inmiddels 30-jarige Zaandammer terug op het moment dat hij hoorde dat hij niet goed genoeg was om door te stromen bij Ajax. "Ik ben uiteindelijk naar FC Volendam gegaan. Dat was voor mij de beste keuze. Maar die keuze viel niet zo heel goed uit", lacht hij er nu zelf over.

Lange dagen

Het leven van de geboren Amsterdammer ziet er dan ook een stuk anders uit dan dat hij zich als jeugdspeler van Ajax had voorgesteld. "Ik sta vier uur 's nachts op en zes uur 's avonds ben ik weer thuis", lacht De Haas achter zijn kraam in Anna Paulowna. "Dat is zeker een flinke dag, maar zie je het aan m'n ogen of niet? Heb ik een beetje wallen onder mijn ogen?"