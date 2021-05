LIVE NH Sport: Jong PSV - FC Volendam en FC Den Bosch - Telstar

Voor de laatste keer op vrijdagavond is er dit seizoen NH Sport. Je kunt vanaf 19.00 uur luisteren naar Jong PSV - FC Volendam en FC Den Bosch - Telstar. Komende woensdag is de laatste speelronde in de eerste divisie en is er, eveneens vanaf 19.00 uur, een extra sportuitzending.

Pro Shots/Thomas Bakker

Theoretisch heeft FC Volendam nog één punt nodig om zeker te zijn van deelname aan de play-offs. Toch is er niemand die nog twijfelt dat het Nieuwe Oranje één van de zeven kandidaten is die gaat strijden om het laatste ticket voor de eredivisie. Zorgen Zorgen zijn er desondanks wel. Want acht dagen voor het begin van de play-offs zijn Franco Antonucci, Alex Plat en Samir Ben Sallam niet inzetbaar. Ze zijn ziek, waarbij de eerste twee al langer ontbreken. Of het om corona gaat, wil de club vanwege privacy-redenenen niet bevestigen. Calvin Twigt, die gisteren zijn eerste profcontract tekende, is daarentegen terug van een schorsing. Tekst gaat verder onder de artikelen

Eerder dit seizoen maakten de Volendammers, na rust, gehakt van de PSV-talenten. Het werd half oktober liefst 5-1. In dat duel maakten Samuele Mulattieri, Giannis Iatroudis en Calvin Twigt hun debuut. Nog nooit gewonnen Aan de bezoekjes aan PSV Campus De Herdgang heeft FC Volendam verder geen goede herinneringen: van de zeven keer werd er zes keer verloren. In 2016 gleed de winst in de laatste minuut door de vingers; na een 2-0 voorsprong eindigde dat duel door een benutte penalty in de slotminuut in 2-2. Edward Dekker doet verslag vanuit Eindhoven. FC Den Bosch - Telstar De spelersbus van Telstar rijdt evenens over de A2 naar Noord-Brabant om hem naast stadion De Vliert in Den Bosch te parkeren. Voor de Velsenaren staat door een slechte reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning alleen de sportieve eer op het spel. Trainer Andries Jonker hoopt dat Telstar nog van plek dertien naar plaats tien kan klimmen. Het was gisteren nog onduidelijk welk elftal Jonker het veld in stuurt. Onder de lat kiest hij opnieuw voor Trevor Doornbusch, omdat de weer teruggekeerde Jasper Schendelaar pas één keer heeft getraind. Voor de rest kampt de selectie met de naweeën van een corona-uitbraak. Publiek Opvallend genoeg haalde Telstar in de heenwedstrijd met grote cijfers uit. Eind september, de laatste wedstrijd met ouderwets publiek op de tribunes, gingen liefst zeven mandjes de lucht in: 6-1. Onze verslaggever vanavond in Den Bosch is Frank van der Meijden. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers. Volg woensdag 12 mei ook de laatste speelronde in de eerste divisie rechtstreek op de radio. In een extra uitzending van NH Sport hoor je een live verslag van FC Volendam - Jong AZ en Telstar - Jong Ajax.