Eeuwenoude waterkelder ontdekt bij Betty Asfalt Complex

Er is een bijzondere archeologische vondst gedaan in de kelder van theater Betty Asfalt Complex op de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal. Tijdens funderingsherstelwerkzaamheden in de kelders stuitten bouwvakkers op een grote verrassing: een grote en monumentale 18e-eeuwse waterkelder. Een prachtige vondst in hartje Amsterdam.

Onder het souterrain ontdekten de werklieden een nóg dieper gelegen kelder. De gevonden waterkelder is zo'n 3 bij 3,5 meter groot, en verdeeld in twee compartimenten. De vondst is voornamelijk bijzonder omdat de waterkelder nog bijna in zijn geheel intact gevonden werd en aan de grote kant is.

Kees Benschop van Stadsherstel is zeer in zijn nopjes met de ontdekking, en vertelt hoe de waterkelder gevonden werd: "Bij het ontgraven kwamen we een gemetseld werk tegen, er viel een steentje naar beneden en toen bleek hij diep gevallen te zijn, en hoorde we een 'plonsje', dan weet je dat het een waterkelder is en ga je op zoek naar de ingang. Die vonden we toen. Echt fantastisch."