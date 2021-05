Cameratoezicht bij flat Groeneveen na beschietingen

In oktober vorig jaar werd de flat ook al twee keer beschoten. Die woning die toen onder vuur genomen was werd toen op last van de burgemeester gesloten. Ook woningen in de flats Huigenbos en in de Schelluinenstraat werden dichtgetimmerd, omdat ze van dezelfde schoonfamilie waren.

Het is niet duidelijk of vorige maand hetzelfde deel van de flat is beschoten, of dat het om een ander gedeelte ging. Halsema schrijft dat de twee nieuwe beschietingen een gevaar opleveren voor de openbare orde. "Bewoners voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving."

De politie houdt de omgeving van de flat al extra in de gaten. Bewoners zijn per brief geïnformeerd en gevraagd om incidenten te melden.

De camera's blijven in principe tot 1 juni staan, maar die periode kan ook korter of langer worden.