Knokken om terug te komen als fotograaf na surfongeluk: Ydwer 'fietst' met zijn handen

Van der Heide, een Fries die in Noordwijk woont, was gewend aan een actief leven. Hij deed veel aan sport, vooral surfen, en had als fotograaf een beroep dat hoge eisen stelde aan zijn conditie. Die zag hij door zijn dwarslaesie zienderogen achteruit gaan. "Logisch", zegt hij, "in een rolstoel beweeg je bijna niet meer."

De Fries maakt bij Heliomare gretig gebruik van Fietslabyrint, interactieve fietstochten voor mensen die aan één plek gebonden zijn. Op een hometrainer die aan een beelscherm is gekoppeld kan hij, 'fietsend' met zijn armen/handen, alle tochten maken die hij maar wil.

Verpleegkundige Bianca Zwart vertelt trots over Fietslabyrint: "We hebben deze apparaten op alle afdelingen staan en de mensen zijn er razend enthousiast over. Doordat ze de omgeving groot in beeld zien, lijkt het net of ze ook echt in hun geliefde omgeving zijn. Daardoor is het niet alleen fysiek goed, maar helpt het ze ook geestelijk door een moeilijke periode heen. Nóg een groot voordeel is dat ze het zelfstandig kunnen doen, dus ook 's avonds en in de weekeinden, als er geen therapie is."