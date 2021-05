Coenbrug blijft nog lang dicht: scheepvaart zwaar gedupeerd

Dat verwacht Andries de Weerd van Schuttevaer, de belangenorganisatie van de binnenvaart. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat het een moeilijke klus is en lang gaat duren. Maar hij doet geen uitspraak over hoe lang de brug dichtblijft.

Jan Broersma woont dicht bij de Coenbrug en hoorde afgelopen dinsdagmiddag thuis een enorme knal. "Ik dacht aan een ontploffing bij Honig of misschien wel een bomaanslag. Het was een hele harde klap gevolgd door twee minder harde naklappen." Pas toen hij met zijn buren sprak, hoorde hij dat het om de brug ging waarvan een klep naar beneden was gekomen.

Schade

Rijkswaterstaat heeft de brug snel vast kunnen zetten, zodat in ieder geval het autoverkeer op de A8 weer kon doorgaan. Voor de scheepvaart, zowel de binnenvaart als de pleziervaart, ziet het er slecht uit. Want met een zeilboot of een hoog binnenschip kun je niet onder de autoweg door. En de brug was pas net weer in gebruik.

Andries de Weerd: "Het trieste is dat we pas een reparatie van vijf weken achter de rug hebben. Waarin we niet bediend werden en we al onze transporten zoveel mogelijk hebben opgeschoven. We waren nog geen paar weken bezig waren en nu is 'ie weer stuk."

De Weerd heeft geen idee hoe hoog de schade is voor de binnenvaart. Vooral de vervoerders van grote objecten als silo's en kranen moeten nu gaan zoeken naar alternatieven. "Dat kan alleen via de zee en dat wordt wel erg duur allemaal." Het wordt ook een hele toer om je waren op tijd bij je klanten te kunnen afleveren. "Dit schaadt het imago van de beroepsvaart enorm", zegt De Weerd.

Ook voor de pleziervaart vanuit de Zaanstreek wordt het lastig, want ook aan de doorgaande verbinding bij Nauerna naar het Noordzeekanaal wordt momenteel gewerkt.