Aanrijding en steekpartij in Zuidoost, twee aanhoudingen

Op foto's is te zien dat een auto tegen bouwhekken tot stilstand is gekomen en beschadigd is. Vanwege het incident, dat rond 16.00 uur plaatsvond, werden er twee ambulances en een mobiel medisch traumateam opgeroepen.

Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie in zijn been gestoken. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en was aanspreekbaar.

Agenten hebben twee verdachten opgepakt. "De rollen en de aanleiding zijn nog helemaal onbekend", zegt de politiewoordvoerder. "Dat is onderwerp van onderzoek."