'Bokashi-gate' lijkt voorbij, maar nog veel vragen bij Zaanse raadsleden

De aankondiging van de gemeente Zaanstad om per direct te stoppen met het uitstrooien van bodemverbeteraar bokashi zorgt voor blijdschap bij de Zaanse raadsleden Roland van Braam (SP) en Marianne de Boer (Lokaal Zaans). Toch zijn er nog een hoop vragen over de gang van zaken rond 'bokashi-gate'.

Zaanstad hield afgelopen tijd een proef met het uitstrooien van gefermenteerde bladeren en gras op velden in de hele gemeente. Dat zorgt voor een goede voedingsbodem, was het idee. In de praktijk troffen bewoners echter een hoop plastic en ander vuil aan tussen de zogeheten bokashi. Ondanks flink wat klachten van bewoners en de raadsleden is er in de tussentijd nog een hoop bokashi uitgestrooid.

"We hebben vrijdagavond een brandbrief gestuurd", zegt Marianne de Boer van Lokaal Zaans. "Toen dachten we 'het is weekend, we wachten tot dinsdag', ook omdat het reces is. Dinsdagavond hebben we een interpellatiedebat (spoeddebat, red.) aangevraagd."

Memo

Donderdagochtend kwam er geen antwoord op de brandbrief van de raadsleden, maar wél een memo van wethouder Gerard Slegers waarin hij aangaf dat Zaanstad per direct stopt met de proef. Dit deed hij na 'diverse klachten van bewoners en aandacht in de media'. Hij houdt daarin nadrukkelijk rekening met het voortzetten van de proef als is onderzocht 'of verdere verbeteringen in het proces mogelijk zijn.'

Roland van Braam van de SP is boos over het bericht. "Nu out of the blue komen met een memo… dat roept nog meer vragen op aan de wethouders, hoe dit zo heeft kunnen lopen. We zijn blij dat het college tot deze conclusie is gekomen, maar hoe het er aan toe is gegaan, daar valt wel wat van te vinden."