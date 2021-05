4 jaar cel geëist tegen AH-bestuurder die onder invloed dodelijk ongeluk veroorzaakte

De verdachte kroop onder invloed van cocaïne en morfine achter het stuur, bleek uit een bloedtest die de politie afnam. De drugs, gecombineerd met vermoeidheid, zorgden ervoor dat de man 'zeer onvoorzichtig en onoplettend reed', aldus het OM.

Hij botste met een bestelbus van de Albert Heijn tegen een personenauto waar twee mensen in zaten. Een 34-jarige vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Haar partner, destijds 31 jaar oud, raakte zwaargewond.

Het ongeluk vond plaats in Velsen-Zuid. De verdachte reed over de N202 richting Amsterdam, de twee slachtoffers richting Velsen. In de bestelbus zat ook nog een bijrijder. Die vertelde dat de 31-jarige verdachte vlak voor het ongeluk zijn ogen dicht had en naar links stuurde. Daardoor kwamen zij op de verkeerde weghelft terecht. Vrijwel direct volgde er een harde klap.

Bij de bestuurder is er dus volgens het OM sprake geweest van 'aanmerkelijke onvoorzichtigheid en onoplettendheid'. "Het valt hem te verwijten dat het ongeval plaatsvond."

Eerder veroordeeld voor rijden onder invloed

Dat de verdachte zowel moe als onder de invloed was van een combinatie van verdovende middelen, maakt dit een zeer ernstig ongeval, meent het OM. Een vrouw in de bloei van haar leven kwam om, en haar partner raakte zwaargewond.

Niet geheel onbelangrijk is ook dat de verdachte al eens eerder is veroordeeld voor het rijden onder invloed. Dat neemt het OM allemaal mee in de strafmaat, zo komt de officier van justitie uiteindelijk uit op vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vijf jaar.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.