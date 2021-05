Voetballer Kick Groot weer fit en moest weer op zoek naar maatpak

Na twee jaar blessureleed maakte Telstar-verdediger Kick Groot vorige week in de wedstrijd tegen Jong PSV eindelijk weer speelminuten. "Kick zei tegen mij dat hij er klaar voor was. Hij zei wel tegen mij dat hij op zoek moest naar zijn pak, want die had hij in twee jaar nog nooit gedragen", vertelt trainer Andries Jonker.

Kick Groot maakte eindelijk weer minuten - NH Nieuws

Vorige week viel hij in de 63e minuut in voor aanvoerder Frank Korpershoek. De verdediger is bezig aan zijn derde seizoen in Velsen-Zuid, maar kwam door meerdere blessures nauwelijks in actie. "Na de wedstrijd had ik wel even een momentje. Dan besef je van hoe ver ik ben gekomen en denk je aan de momenten dat ik er doorheen zat", aldus Groot.

Trainer Andries Jonker is al twee jaar de trainer van Telstar, maar had tot vorige week Kick Groot nog nooit in zijn wedstrijdselectie gehad. "Als er één gas heeft gegeven is hij het wel, maar vooral buiten het veld. Ik ben ontzettend blij dat hij dit lijkt te hebben overwonnen", aldus Jonker. Ondanks dat Groot dus weer wat minuten maakte, wordt het contract van Groot niet verlengd bij Telstar. Waar hij komend seizoen speelt is nog niet bekend.