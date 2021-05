AZ-speler Fredrik Midtsjø baalt van seizoensstart

Ondanks de slechte start van de Alkmaarders kijkt de middenvelder met een redelijk goed gevoel terug op zijn eigen prestaties. "Ik en ook het team hadden dichter bij Ajax willen staan. Maar dat hebben we in de eerste wedstrijden van het seizoen verprutst. Dat is het belangrijkste als ik later ga terugdenken aan dit seizoen. Maar voor mezelf is het een goed seizoen geweest."

"Ja, veel andere resultaten waren in ons voordeel", zegt Fredrik Midtsjø over het afgelopen eredivisie weekend. "Het was dus inderdaad extra belangrijk om zelf te winnen en druk uit te oefenen op PSV in de strijd om de tweede plaats. We willen altijd verzorgd voetbal spelen maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het binnenhalen van de drie punten."

"We zitten in de top drie en we jagen nog op de tweede plek dus ik ben tevreden"

De Noor speelt inmiddels al redelijk lang in Alkmaar, en ziet een constante lijn in zijn eigen inbreng op het veld. "Ik heb het gevoel dat ik een stabiel niveau haal sinds ik hier ben. Vorig seizoen hebben zowel ik als het team het hoogste niveau gehaald. Maar ook dit seizoen is het goed. We zitten in de top drie en we jagen nog op de tweede plek dus ik ben tevreden."

Met nog drie wedstrijden te gaan is de eredivisie bijna afgelopen, en Midtsjø kijkt uit naar de periode daarna. "Het is fijn om terug naar Noorwegen te gaan en mijn vrienden en familie te zien. Maar het is nog wel aan ons om de laatste wedstrijden alles te geven en presteren. En aan het eind komt er altijd vakantie. Ik focus me op de laatste drie wedstrijden en dan zijn we klaar."