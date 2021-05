Vriendengroep zingt 50-jarige Wardenaar uit bed vanaf de platte kar

Inwoners van Warder die in de nacht van woensdag op donderdag nog even een rondje met hun hondje deden, zullen verbaasd hebben opgekeken. Een platte kar met daarop een complete band die een serenade bracht. Het muzikale eerbetoon was bedoeld voor Wilfred Hesp, die precies om middernacht de magische leeftijd van vijftig jaar aantikte.

Vanwege de coronacrisis is het al tijden niet mogelijk om verjaardagen en andere jubilea te vieren. Om de verjaardag van Hesp niet zomaar voorbij te laten gaan, bedacht de vriendengroep van Hesp een ludieke actie. "Dat heeft ie wel verdiend", aldus Wilbert Vrolijk die de tractor bestuurde en bij het indraaien nog even het tuinhekje meenam van de jarige job.

Rond twaalf uur werd hij uit zijn bed gezongen met een eigen gemaakte tekst op de klanken van Atemlos durch die Nacht, van de populaire Duitse zangeres Helene Fischer. Het klapraampje van de slaapkamer ging al snel open en de jarige kwam onder luid gejuich van zijn vrienden naar beneden. "Wilfred is een fervent skiër" , zo laat drummer en vriend Wim Zwiers weten. "Het nummer is een echte après-ski hit dus dat was een schot in de roos."

Bierpomp in de tuin

Naast het muzikale eerbetoon werd er, zoals de traditie wil, een Abrahampop compleet in ski-outfit in de tuin geplaatst. Als cadeau kreeg hij een vlaggenmast met een enorme vlag met het oude wapen van Warder. De kersverse jarige was blij met het cadeau. "Zo’n vlaggenmast staat wel chique zo op je erf."

Na het optreden werd de bierpomp aangesloten en in de tuin nog even met een Duits witbiertje geproost op Hesp. De jarige had al wel een vermoeden dat er iets stond te gebeuren maar was toch overrompeld. "Als er geen corona was geweest had ik zeker een groot feest gegeven maar dit maakt een hoop goed"