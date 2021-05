AZ'ers Koopmeiners en De Wit ontbreken waarschijnlijk tegen Fortuna

"Dat is een interessante ploeg", blikt AZ-trainer Pascal Jansen vooruit op dat duel. "Als je kijkt naar hoe het seizoen is verlopen voor ze. Ze hebben een moeizaam begin gehad, waarna de trainer is ontslagen. Vervolgens is er een nieuw iemand gekomen en hebben ze stappen vooruit gemaakt. Op dit moment strijden ze zelfs nog voor een plek in de play offs."

Tegen RKC ontbrak de Teun Koopmeiners vanwege ziekte, en het ziet er naar uit dat de aanvoerder ook het aankomende weekend niet inzetbaar zal zijn. Datzelfde geldt voor Dani de Wit, ook hij ontbreekt vanwege ziekte. Daarnaast is het nog de vraag of Jansen kan beschikken over Boadu en De Wit.

Boadu en Martins Indi vraagteken

"Boadu is uit voorzorg met een ander programma bezig, omdat hij in de wedstrijd tegen RKC wat heeft opgelopen. Ook Martins Indi heeft een apart programma vandaag, maar hij heeft maandag en dinsdag gewoon kunnen trainen. We gaan richting het einde van het seizoen en dan heb je links en rechts nog wel eens wat pijntjes", besluit de trainer.