Opening terras niet altijd rendabel: meer omzet betekent minder subsidie

Rond de heropening van de terrassen lieten sommige ondernemers al direct een kritisch geluid horen. Zo liet een uitbater in Amstelveen weten dat deze heropening ondernemers nauwelijks helpt.

Jacco Schilder van De 80 Seafood & Wine in Enkhuizen onderschrijft dat. Op zijn terras kunnen nu tussen 12:00 uur en 18:00 uur gasten terecht, en dat is volgens Schilder niet rendabel. "Het is puur om je gezicht te laten zien. Je doet het voor de gasten." Toch peinst hij er niet over de boel weer te sluiten. "Open is open."

Horecaondernemer Marco van Velthooven - die verschillende zaken in Hilversum heeft - vindt het dan ook krom dat je minder steun vanuit de overheid ontvangt als je meer omzet draait. En dat terwijl je honderd procent steun krijgt als je besluit om dicht te blijven. Toch is sluiten voor hem geen optie. "Dicht blijven doe je niet uit goodwill naar je klanten toe", zegt hij.

Minder subsidie

Volgens een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wordt de subsidie minder als je door opening minder omzetverlies hebt. De ondernemers behouden wel het recht op subsidie, maar je moet volgens KHN minimaal 20 procent omzetverlies hebben om in aanmerking te komen voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en 30 procent voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Ondernemers die besluiten geen terras uit te zetten, behouden ook het recht op subsidie.

Een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zegt dat ondernemers bij de TVL in eerste instantie een voorschot ontvangen van 80 procent. Dat voorschot is gebaseerd op het verwachte omzetverlies van dat kwartaal. Als er minder omzetverlies is dan gedacht, moet een ondernemer bijvoorbeeld geld terugstorten.

Dick Koerselman, voorzitter van FNV Horecabond, benadrukt dat het per bedrijf verschilt hoe de versoepeling uitwerkt. Hij schat in dat de meeste mensen het recht op overheidssteun behouden. "Veel horecazaken kunnen normaal gesproken 100 mensen kwijt, nu mogen er maar 50 mensen plaatsnemen." In de meeste gevallen hebben ondernemers waarschijnlijk dus meer dan 20 of 30 procent minder omzet.

Of de heropening daadwerkelijk geld oplevert, is volgens de woordvoerder van KHN moeilijk te zeggen. Onder meer de plek en het weer spelen daarbij een rol. De woordvoerder van het Ministerie van EZK zegt dat het ook te maken heeft met de kosten die ondernemers maken en het formaat van het terras.