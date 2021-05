Wilde achtervolging in Wormer: "Man vlucht met slippers uit auto"

Bij een achtervolging vanmiddag in Wormer is een auto uit de bocht gevlogen. De twee mannen die in de auto zaten zijn er ter voet vandoor gegaan. Heidi Francisca, die in de Valkstraat woont, zag het allemaal gebeuren: "Of er een actiefilm hier voor de deur afspeelde. De auto die werd achtervolgd door de politie vloog uit de bocht. De werklui konden nog net op tijd wegspringen."

"De auto is gelukkig niet het erf van het kinderdagverblijf opgekomen, omdat het boven op onderdelen van de kraan vast kwam te zitten", vertelt Heidi aan NH Nieuws. "Na de crash zijn de twee mannen weggerend. Eentje liep op slippers, die is hij verloren en liggen nog in de straat."

Daders ontkomen

De politie laat weten dat ze de achtervolging hadden ingezet omdat de auto gelinkt was aan iemand die nog een gevangenisstraf moet uitzitten. "Wat de andere persoon op zijn kerfstok heeft, is niet duidelijk. Ze zijn allebei ontkomen", vertelt de politiewoordvoerder. Er is met een politiehelikopter naar de daders gezocht.