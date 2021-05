Bijna twee keer zoveel brouwerijen als vijf jaar geleden

Hoewel we niet vies zijn van een koud biertje, is onze provincie niet langer de grootste brouwhotspot van het land. Dat is sinds kort Noord-Brabant, dat met 214 brouwerijen 16 brouwerijen meer telt dan Noord-Holland.

Door het hele land schieten nieuwe brouwerijen als paddenstoelen uit de grond. Ook in Noord-Holland is de groei gigantisch. Waar we inmiddels 186 brouwerijen hebben, waren dat er vijf jaar geleden nog 'maar' 100.

Lokaal bier populair

Het aantal brouwerijen groeit door de populariteit van lokale biertjes, weet ook Jitze Vellenga van brancheorganisatie Craft Brouwers Nederland. "De gemiddelde slijter heeft elke week wel een brouwer op de stoep die een nieuw biertje heeft."

Ondanks de coronacrisis en bijbehorende sluiting van de horeca bleef het aantal bierbrouwers groeien, al is de groei in 2020 iets afgevlakt. Volgens Vellenga kan die groei onder meer worden verklaard door het feit dat veel bierbrouwers (ook) online bier zijn gaan verkopen. "Een paar jaar geleden werd 20 procent van het bier van onze brouwers online verkocht, inmiddels is dat gestegen naar 60 procent."

Onder andere brouwerijen in de Noordkop richtten aan het begin van de coronacrisis vorig jaar in een recordtempo een webshop op. "Ons biercafé is door de crisis dan wel dicht, maar we produceren tegelijkertijd veel meer bier omdat we meer tijd hebben", vertelde Dave Kleine van de Helderse Jongens er toen over.

Volgens Vellenga vinden vooral experimentele biertjes gretig aftrek. "Denk aan biertjes die met kerstboomgeur of karamel-zeezoutsmaak. In Amsterdam worden die veel gedronken, de mensen daar willen graag wat nieuws proberen." Vooral de kleinere brouwerijen houden zich bezig met de meer exotische biertjes, de grotere industriële brouwers focussen zich vooral op blond speciaal bier, triple of IPA.

Brouwerscultuur

Waarom er in Noord-Brabant meer bier gebrouwen wordt, heeft volgens Vellenga alles te maken met de brouwerscultuur daar. "In het zuiden leeft de brouwerscultuur veel meer, ook omdat het dicht bij België ligt waar al veel langer abdijbier wordt gebrouwen. In het katholieke zuiden dronken ze al in de jaren '80 speciaalbier terwijl hier in het noorden voornamelijk pils werd gedronken."

De markt voor speciaalbier is nog lang niet verzadigd, denkt Vellinga. Wel wordt de kwaliteit ervan steeds belangrijker. "Denk hieraan aan de smaak en de koolzuurverhouding. Ook mag er absoluut geen infectie in het bier zitten, die kan zorgen voor een boterige smaak. Als je eenmalig een biertje met een infectie op de markt zet, dan kan je wel opdoeken."

Bekijk op de kaart hieronder hoeveel brouwerijen jouw gemeente telt.