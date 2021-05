Telstar hoopt nog op linkerrijtje

Nog twee duels en dan zit de competitie er voor Telstar op. "Wij willen in het linkerrijtje eindigen. Dan zou dat kunnen als wij nog twee keer winnen", is trainer Andries Jonker duidelijk.

Het lijkt erop dat Redouan El Yaakoubi weer terug is na een coronabesmetting. "Dat ziet er goed uit. De ene speler is echt heel erg ziek en dan ander heeft vrij weinig last. Ik heb goede hoop dat hij mee kan doen", laat Jonker weten.

Vincent Regeling trainde apart van de groep. Yaël Liesdek, Siebe Vandermeulen en Cas Dijkstra deden niet mee met de training, maar kunnen misschien tegen FC Den Bosch spelen. Dat beslist de trainer op het laatste moment. Wel liet hij weten dat Trevor Doornbusch morgen gaat keepen.

5-3-2 of 4-4-2 ?

Vorige week speelde Telstar tegen Jong PSV in een 4-4-2 systeem. Het zou zomaar kunnen dat Andries Jonker weer voor deze formatie kiest. "Dat hangt af van wie er beschikbaar is. Vorige week hadden wij echt geen spelers voor 5-3-2. Nu weer wel dus het is even afwachten nog", besluit Jonker.

Het duel tussen FC Den Bosch en Telstar is vrijdag live te horen horen bij NH Sport.